Alfredo Stöhwing: Siempre será un mínimo pelear por el Campeonato Nacional

Alfredo Stöhwing, presidente de Blanco y Negro, concesionaria que rige los destinos de Colo Colo, comentó el mercado de fichajes y adelantó que el compromiso de la dirigencia es retener a la mayoría de los jugadores que finalizan contrato y traer un jugador por línea.

"Nuestro compromiso es renovar a la mayoría de los que terminan contrato, traer un jugador por línea y si se va Gabriel Suazo, buscar a alguien que lo reemplace. Estamos en esa idea", dijo el dirigente a Las Últimas Noticias.

Al ser consultado si es poco para competir a nivel internacional, Stöhwing expresó que "sí, pero yo me espanto cuando conozco los presupuestos de los equipos brasileños. Tienen una cantidad de ceros que no alcanzo a contar".

Respecto a los objetivos para la próxima temporada, el directivo explicó que pelear el campeonato "siempre será un mínimo. Y también clasificarnos a un torneo internacional todos los años. Algo, así guardando las proporciones, como un Real Madrid y un Barcelona que siempre están jugando torneos internacionales".

Sobre su mandato, Stöhwing aseguró que "es bueno que exista el Club Social, porque representa a la gente de Colo Colo. Y tiene representatividad en el directorio de ByN aunque evidentemente eso no les interesa mucho, porque no les gusta que exista este ente, aunque cuando las cosas no salen bien, cuando el equipo pierde, lo primero que piden los hinchas en el estadio es que se vayan todos los de la concesionaria".