Alfredo Stöhwing y aforos reducidos: El daño financiero por partido es de 100 millones de pesos

Alfredo Stöhwing, presidente de Blanco y Negro, concesionaria que rige los destinos de Colo Colo, volvió a pedir que se analice el tema de los aforos en el fútbol chileno, y aseguró que el daño que sufre el cuadro albo por partido supera los 100 millones de pesos.

"Es una situación muy injusta, arbitraria. Hemos hecho diferentes gestiones, las autoridades nos han escuchado, pero no ha existido ninguna determinación. Es increíble, inadmisible, que se fije una cuota pareja. Hay estadios, y no es por atacar a otros clubes, donde caben 10 mil personas y entran 10 mil personas", dijo Stöhwing en entrevista con El Mercurio.

"Nosotros tenemos capacidad para 47 mil y nos permiten 10 mil. Nade lo entiende. Se produce un daño financiero enorme, entre $100 y 150 millones por partido", añadió.

El dirigente explicó que espera que sea efectivamente un tema sanitario y dijo "nos están haciendo hablar con las autoridades de Salud y si es otro tema estamos haciendo el loco. Si hay otras razones que las digan para conversar. Sería bastante humillante".

Además, Stöhwing tuvo palabras para la necesidad de legislar respecto a las casas de apuestas, las cuales, pese a su ilegalidad se han hecho un espacio como auspiciadores del fútbol.

"Hay que abordarlo con seriedad, en el sentido de que todos sabemos que el financiamiento de los clubes es difícil y los sponsors son una de las áreas importantes. Las casas de apuestas están muy interesadas en financiar el fútbol, tienen una participación bastante importante en varias ligas", expresó.

"Por supuesto que si se necesitan regularizaciones, hay que hacerlas. Ellos me han dicho que vienen solicitando hace muchos años que se les regule. No son ilegales, es una actividad legítima. Sí deben pagar los tributos que corresponda y hay que hacerlo lo antes posible para que sea lo más serio y transparente. El tema es que no se puede perjudicar a los clubes", añadió.