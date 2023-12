Alfredo Stöhwing y eventual salida de Quinteros: No hemos analizado otras alternativas

Alfredo Stöhwing, presidente de Blanco y Negro, concesionaria que rige los destinos de Colo Colo, se refirió a la posibilidad de que el técnico Gustavo Quinteros no siga al mando del equipo, y aseguró que la dirigencia no ha tenido contacto con un eventual sucesor.

"No es cierto. No hemos analizado otras alternativas y no nos hemos reunido con nadie", dijo el dirigente en el Aeropuerto de Pudahuel luego del arribo del plantel a Santiago tras la obtención de la Copa Chile en Iquique.

"Nos viene muy bien después de no haber logrado el Campeonato, así es que celebrar con dos copas gracias al trofeo del fútbol femenino", dijo respecto al título copero.

Volviendo sobre la estadía de Quinteros, Stöhwing expresó que "veremos lo que se dice en el directorio con el análisis de la gerencia deportiva, y todo se tomará en cuenta".

"A nosotros nos corresponde opinar en el directorio. Tengo una buena impresión y agradecimiento del cuerpo técnico, pero es una decisión del directorio y hay nueve directores que votan, por lo que no me corresponde hablar antes", añadió.

Por último el dirigente expresó que el balance de 2023 "es bueno. A uno le gustaría salir campeón todos los años, pero no se puede. No tuvimos éxito a nivel internacional, pero sabemos que a los clubes les cuesta. Ganar la Copa, terminar a tres puntos del campeón es un buen balance".