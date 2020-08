Alfredo Stowing, director de Blanco y Negro: Era previsible que habría problemas con el bono a referentes

Alfredo Stowing, director de Blanco y Negro, concesionaria que rige los destinos de Colo Colo, criticó la labor de Aníbal Mosa, presidente de la sociedad anónima, y ejemplificó con el lío que se generó luego de que el mandamás gestionara pagar los derechos de imagen a solo seis jugadores del plantel, dando paso a un supuesto quiebre en el equipo.

"Era previsible que habría problemas. Fue una cosa que surgió de repente, y hubo jugadores partidarios de repartirlo, entonces se pudo hacer de otra manera, y en caso de ser necesario pagarlo, porque adquirir este nuevo compromiso económico con la situación que tenemos, era muy poco prudente", comentó en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

"Surgió este tema con una proposición del presidente, porque no estaba considerado y fue una sorpresa que a nosotros nos pareció muy precipitado. Pudimos haberlo revisado con representantes legarles, porque era algo relacionado con los derechos de imagen y nosotros no pudimos usufructuar la imagen de los jugadores en este período. Era muy discriminatorio y advertimos que eso iba a traer problemas, pero se aprobó y terminó generando problemas", añadió Stowen, quien además criticó el estilo de Mosa, haciendo un llamado a trabajar en equipo en el interior del directorio.

"Ha sido algo generalizado en los presidentes del club, siendo un poco personalista. Trabaja con Harold (Mayne-Nicholls), con sus abogados personales, tiene un asesor de imagen que lo asesora a él, y no al club. Y hay que trabajar en equipo, para administrar el club de común acuerdo con pautas o principios a mediano o largo plazo, y no estar enfrentándonos a problemas como estos de manera permanente", dijo.

Sobre Mayne-Nicholls

Stowing también tuvo palabras para Mayne-Nicholls y explicó las razones que llevaron al directorio a no aprobar un sueldo para el ex presidente de la ANFP.

"Harold es un hombre de fútbol, con todo su conocimiento es un aporte para Colo Colo pese a no ser hincha. Antes de que se constituyera el nuevo directorio fue presentado por Aníbal como nuevo vicepresidente ejecutivo, con remuneraciones, todas cosas que deben ser aprobadas por el directorio, entonces pasó a llevar al directorio. No existe ese cargo, se le encargaron tareas relacionadas con el estadio, y sin ser un ataque a Harold, le explicamos que no correspondían esas funciones generando nuevas dificultades", comentó.