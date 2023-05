Amor recordó su calvario al inicio de su lesión: Estuve dos días sin hablar con nadie

El defensa de Colo Colo Emiliano Amor recordó el calvario que vivió al inicio de su lesión de tobillo izquierdo, que lo ha tenido fuera todo el semestre, perdiéndose la Supercopa, el Campeonato Nacional, la Copa Libertadores y un partido de Copa Chile.

Amor fue parte de la previa digital del "Cacique" para el duelo con Audax Italiano y señaló: "Conversamos con los médicos que iba a llegar muy bien a la pretemporada, por lo que tuvimos todos los cuidados, en diciembre y en noviembre, recuerden que contra Real Betis no jugué".

Emiliano Amor en #LaGranPrevia explica su proceso de recuperación ❤️‍🩹



"Llegué bien a la pretemporada, pero en la primera jugada me lastimé de nuevo, entonces me agarró una incertidumbre difícil de manejar. Estuve dos días en la concentración sin hablar con nadie, no quería que nadie se acercara porque no me bancaba (aguantaba) ni yo mismo", añadió.

"Fue muy duro, hasta que el cuerpo técnico se acercó, el cuerpo médico también, estuvo muy encima Wilson Ferrada (kinesiólogo del club), a quien le agradezco un montón", cerró.

Amor se lesionó a fines de la temporada 2022, problema que se recrudeció en 2023, obligándolo a realizarse una cirugía de reconstrucción de tobillo en Europa.