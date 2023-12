Aníbal Mosa apuesta por la permanencia de Quinteros: Espero que se instale la cordura

El director de Blanco y Negro Aníbal Mosa, expresidente de la concesionaria, afirmó que espera que "prime la cordura" y se decida la permanencia del técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, en la reunión de este viernes.

"Espero que se instale la cordura, algo que es importante para el pueblo colocolino que es tener una estabilidad en la parte deportiva, lo he dicho varias veces", sostuvo en diálogo con AlAireLibre.cl.

"Entiendo a nuestro presidente, Alfredo Stöhwing, que es una persona mesurada y correcta en el sentido de decir que era importante terminar los campeonatos para hacer un análisis, pero también que es importante dar continuidad y un apoyo a este cuerpo técnico", explicó.

Mosa indicó que "no olvidemos que llegó el 2020 en momentos muy difíciles y si sacamos la cuenta, ha estado peleando los títulos, ha sido campeón... la ha peleado. Yo espero que nuestro presidente y los otros directores, tanto del oficialismo como del Club Social, prime la cordura y pongamos los intereses del club en la parte deportiva por delante. Lo más importante es la institucionalidad en la parte deportiva, más allá que si a Quinteros lo trajo Aníbal Mosa, Juan Pérez o llegó solo. Es importante dar continuidad al proyecto deportivo".

"Gustavo es un tipo correcto, que le gustan los juveniles, los hace jugar y que tiene la visión de la institución. Sería farrearnos la oportunidad, perderlo sería dañino y no sería bueno para la institución; espero que prime la cordura mañana por la mañna y pongamos los objetivos del club por delante, que continúe Gustavo Quinteros porque creo que lo ha hecho bien", añadió.

Sobre las razones por las que se duda de su continuidad, explicó que "no me han dicho qué no les gusta de Quinteros, creo que pueden ser sutilezas, algún gusto futbolístico o algo de relación, pero no he escuchado un no rotundo de ningún director, entonces no veo tampoco me han dicho una razón específica. Ahora, la gente que está en el directorio, a quienes respeto mucho, es gente inteligente, no se dejan llevar por antojos o un tema personal para decir que esta persona o este cuerpo técnico no me gusta. Creo que la percepción es que Gustavo, puntos más o menos, es del gusto de la mayoría del directorio".

"Gustavo Quinteros tiene un cuerpo técnico de lujo, lo conozco hace muchos años, desde Hugo Roldán, Walter Lemma, Jorge Martínez, toda la gente que rodea a Quinteros es gente muy profesional. Yo creo que tiene el apoyo del directorio, puede haber sutilezas, paladares o gustos, que es normal que se dé, pero creo que no podemos farrearnos la posibilidad de dejar que se vaya porque sería retroceder", siguió.

"Quedamos al debe en los fichajes, quiero recoger las palabras del presidente del Club Social Matías Camacho cuando dijo que todos somos responsables. Tanto el presidente, directores, gerente técnico, técnico, todos somos responsables de una manera u otra en esta temporada de fichajes", advirtió.

"He escuchado voces que han dicho que Colo Colo no invirtió este año y no es así; Colo Colo invirtió, esta planilla es más o menos un 10 ó 12 por ciento que la del año 2022 que fue campeón. No es un tema de recursos, es un tema de mejor distribución de los recursos. Yo confío en que podemos armar un equipo para Gustavo y confío en que se quede porque es lo mejor para el club", cerró.