Aníbal Mosa criticó mandato de Gabriel Ruiz-Tagle en Colo Colo: El club no avanzó en nada

El ex presidente de Blanco y Negro afirmó que la institución requiere un proyecto serio y comprometido.

A falta de pocos días para que se convoque una nueva junta de accionistas para definir al nuevo directorio de Blanco y Negro, el ex presidente de la concesionaria, Aníbal Mosa, criticó el primer año de gobierno de Gabriel Ruiz-Tagle en Colo Colo.

El otrora timonel, quien es candidato para asumir un nuevo período al mando de los "albos", aseguró que el "Cacique" como club "no avanzó en nada" y que la institución necesita "un proyecto serio".

En diálogo con El Mercurio, Mosa comentó que "en este primer año de Ruiz-Tagle no se avanzó en nada. El club necesita un proyecto serio, concreto, de largo plazo y con un presidente más comprometido".

"Actualmente no se reúnen las condiciones de trabajo ideales y la dedicación que se requiere para proyectar al Colo Colo que todos los hinchas queremos. Ese es mi compromiso si tuviera la oportunidad de retomar la conducción del club", agregó.

Además el ex timonel aclaró que no ha podido tener mucha participación en su rol de accionista debido a que "muchas determinaciones que afectan el acontecer del club no han considerado la opinión del directorio, y eso ha afectado la transparencia y credibilidad".

Respecto a como proyectaría un nuevo período a su cargo, Mosa afirmó que "mi meta es que Colo Colo recupere su sitial y prestigio internacional. Para eso hay que en un proyecto concreto y a largo plazo".