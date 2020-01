Aníbal Mosa: Estoy completamente decepcionado de Pablo Guede

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, reconoció que quedó muy decepcionado del ex técnico de Colo Colo Pablo Guede luego de la situación vivida con el frustrado fichaje del zaguero de Palestino Nicolás Díaz, quien recaló en Monarcas Morelia tras el interés de los "albos".

El dirigente contó que Colo Colo habló con el timonel de Palestino, Jorge Uauy, y que recién se dirigieron al representante del jugador para consultar si éste quería llegar a Macul, "ante lo que nos dijo que sí. Mandamos una carta e iniciamos conversaciones" con el cuadro "tetracolor", para hacer uso de la opción de compra.

El club "árabe", finalmente, vendió al futbolista al conjunto mexicano que dirige Guede, lo que dejó a Mosa "completamente decepcionado" con el ex DT del "popular", "y así se lo hice saber", dijo a La Tercera.

"El me respondió que no sabía, que no estaba al tanto de la situación. El tema quedó ahí", concluyó al respecto.

Mosa, además de afirmar que Colo Colo tiene como objetivos para el 2020 ser campeón local y avanzar a octavos en Copa Libertadores, apuntó al timonel de la UC, Juan Tagle, por sus críticas a Mario Salas y Esteban Paredes, quienes se negaban a jugar durante el estallido social.

"Se equivocó en ponerse a criticar al entrenador y al capitán de Colo Colo. Así se lo hice ver en una carta privada. A él no le corresponde inmiscuirse en situaciones de otras instituciones", sostuvo al matutino.