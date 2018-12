Aníbal Mosa: Más allá de repostularme, lo que me interesa es devolver a Colo Colo a su sitial

El ex presidente de ByN se mostró abierto a impugnar la elección de abril pasado, aunque aclaró que no es algo que esté decidido.

El ex presidente de Blanco y Negro Aníbal Mosa se refirió a la determinación de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de cargos contra Larraín Vial por irregularidades en las elecciones de directorio, asegurando que es una alternativa impugnar el proceso de abril pasado, aunque no quiso confirmar que se repostulará, pues más allá de eso su objetivo es que Colo Colo vuelva a su sitial.

"Más allá de repostularme o no, a mí lo que me interesa es volver a colocar a Colo Colo en el sitial del que no debió salir nunca, ser el líder indiscutido dentro y fuera de la cancha y dar clases de moral en cuanto a lo que significa la transparencia", expresó en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

"El objetivo principal es colocar un tercer director, que por las acciones que tenemos creo que nos corresponde. Una vez conformado ese nuevo directorio, sumamente transparente y con los accionistas representados, esa será una discusión que tendremos que tener, pero ahora lo que me interesa es poner a Colo Colo en un gran nivel de transparencia y honestidad, porque Colo Colo debe dar el ejemplo", complementó Mosa.

Respecto a la formulación de cargos, apuntó que "yo considero que cualquier persona o entidad que tome el nombre de otro par votar en su nombre sin su consentimiento es muy grave. Tal es la gravedad que la CMF acogió la denuncia tras investigar seis meses, esto no se dio de la noche a la mañana".

Asimismo, agregó que "claramente impugnar las elecciones de abril es una alternativa, pero no la única, así que queremos ser muy serios en este tema, tomarlo con mucha tranquilidad y queremos que la transparencia sea un elemento fundamental en el directorio".

Respecto a la decisión de poner la denuncia en la Comisión para el Mercado Financiero, apuntó que "esto no es una rencilla personal, yo no demandé a (Gabriel) Ruiz-Tagle para sacar algún rédito. Yo fui a la CMF es que había una irregularidad, a diferencia de lo que hizo él que sobre unas declaraciones que yo di en el diario me denunció por injurias. Esto es Colo Colo, y Colo Colo es mucho más grande que Ruiz-Tagle, Mosa o cualquier otra persona".