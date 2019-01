Aníbal Mosa: Me desvela tener una mesa transparente en el directorio de Blanco y Negro

El ex presidente de Colo Colo, Aníbal Mosa, dio una entrevista a la revista El Sábado que fue publicada este sábado, en la que relató pasajes de su vida y contó cuáles son sus objetivos en la concesionaria Blanco y Negro.

Al respecto, el otrora mandamás de los "albos" dijo que "lo único que me desvela hoy es tener una mesa que sea transparente (en la concesionaria Blanco y Negro) en cuanto a las personas que tengan que estar ahí, y colocar al equipo en el sitial que corresponde y no volver a repetir un año tan malo como el que tuvimos".

El dirigente a su vez reconoció que su conflicto con Gabriel Ruiz-Tagle no es bueno para el club. "Bien no le estamos haciendo (...) Ruiz-Tagle llegó a la presidencia de forma irregular y eso a mí, como colocolino y como mayor accionista, no me es indiferente", apuntó.

Al ser consultado por si quiere volver a ser timonel de Colo Colo, Mosa aseguró que "me gustaría, pero no es lo que me desvela hoy. Soy un comerciante y los comerciantes saben cuándo esperar, saben cuándo vender y saben cuándo comprar".

El ex presidente "albo" igualmente relató los duros momentos que le tocó vivir cuando falleció su madre en un accidente de tránsito y luego su padre, en similares circunstancias.

"Tuvimos que empastillarnos, ver doctores, terapeutas, inyecciones: fue terrible. Imagínate que cuando muere nuestro papá todavía no asimilábamos que estaba muerta la mamá. Entonces despiertas en la mañana pensando que esta cuestión es un sueño. Éramos chicos", señaló.