Aníbal Mosa: Nadie del fútbol argentino se ha contactado con nosotros por Nicolás Blandi

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, atendió a los medios tras la reunión de directorio de este miércoles y habló sobre el presente de Colo Colo en la lucha por la permanencia, y también aseguró que ningún equipo de Argentina (Independiente o Estudiantes) está negociando con los albos por el pase de Nicolás Blandi.

"Nadie del fútbol argentino se ha contactado con nosotros por Nicolás, él es integrante del plantel y está a disposición del cuerpo técnico", comentó Mosa.

Respecto al mismo tema, el empresario afirmó que "a Nicolás lo veo contento, hablo con él del mismo modo como lo hago con el resto de los jugadores cuando los voy a ver al entrenamiento. Está haciendo todo lo que tiene que hacer para satisfacer las necesidades del cuerpo técnico. Y si juega o no juega, hay que preguntarle a Gustavo (Quinteros)".

Respecto a la posición del club en la parte baja de la tabla, Mosa reiteró que "la concentración está en ganar los cuatro partidos, salir del lugar incómodo en que estamos", y que después de finalizar el torneo pensarán en las evaluaciones de jugadores, quiénes siguen y quiénes deben llegar.

No obstante, afirmó que de forma paralela, se empezó a trabajar en la búsqueda de un nuevo gerente deportivo, y la primera tarea del directorio y la comisión de fútbol es "definir el perfil que queremos para el equipo".

En esa línea, sostuvo que su idea es que el próximo gerente "tenga mucha experiencia y esté ligado a la institución".

Por último, fue consultado por la posibilidad de una final ante Universidad de Chile para definir uno de los descensos, y fue categórico: "Lo único que tengo en la cabeza, son las cuatro finales. Lo que pase alrededor nuestra no nos incumbe. Nosotros tenemos a favor que no dependemos de nadie. Lo que pase con el resto no nos interesa mucho".

El caso Iván Morales

Mosa también fue consultado por el caso de Iván Morales, quien vivirá en la Casa Alba hasta fin de temporada, tras conocerse los casos de indisciplina que protagonizó en su anterior vivienda, un departamento en Las Condes.

"Nosotros no compartimos para nada la conducta que tuvo Iván, y la verdad de las cosas, si no hubiera sido él, por el cariño, que fue criado aquí, no estaría en la institución y se lo hicimos saber", dijo categórico el timonel albo.

"Tomamos la decisión que creemos correcta, sacar a Iván del lugar donde ocurrieron estos hechos y su única misión es concentrarse en los partidos que vienen por delante", agregó.

Finalmente, indicó que conversarán con Morales al final del torneo, para analizar las condiciones de su continuidad en el equipo.