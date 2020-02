Aníbal Mosa presentó querella por incidentes: Fuimos sobrepasados por delincuentes

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, presentó una querella en el Centro de Justicia contra quienes resulten responsables de los incidentes que ocurrieron en el pasado duelo ante Universidad Católica en el Estadio Monumental.

Sobre esto, el timonel dijo que "sentimos rabia y pena por esta situación, porque el estadio, uno siente que, no es el lugar para ir a hacer este tipo de desmanes ni para protestar, aunque sea legítimo para algunos. Nosotros en el directorio de Blanco y Negro estamos en una determinación muy firme de repudiar todo acto de vandalismo".

"Estos no son hinchas para nosotros, son delincuentes que no merecen estar en los estadios y nosotros vamos a ser los primeros con esta querella que acaba de interponer Colo Colo a través de sus abogados para ponerle fin a que este tipo de personas se tomen lugares que son exclusivamente para las familias y de la gente del deporte", agregó.

En la misma línea, el empresario señaló que "Colo Colo cumplió con todo, se pidieron los fuegos artificiales tres semanas antes, se colocaron los guardias que eran necesarios".

"Ahora, nos dimos cuenta que este tipo de estándar nos está quedando corto, pero Colo Colo hizo la pega que tenía que hacer y que le pidió la autoridad. Efectivamente fuimos sobrepasados por delincuentes, que no son hinchas, que no son colocolinos y que están lejos de serlo", apuntó.

Sobre las medidas a tomar y las posibles sanciones que podría recibir el "Cacique", Mosa aseguró que "nosotros vamos a hacer todas las mejoras que haya que hacer. Siempre hay algo que mejorar, se lo dije ayer al presidente de la ANFP, he conversado con otras autoridades y no creemos que sea justo cargarle la mano solamente a Colo Colo".

"Estamos ante el estallido social de un país. He escuchado incluso algunos que dicen que no deberíamos jugar la Copa Libertadores con público, de parte ajena al fútbol que no sabe lo que está hablando. Esperamos que Colo Colo no sea el equipo al que todos le echen la culpa", aseveró.