Aníbal Mosa: "Siempre quise traer a Bruno Barticciotto a Colo Colo"

El expresidente de Blanco y Negro y hoy director de la concesionaria que rige los destinos de Colo Colo, Aníbal Mosa, reconoció que siempre tuvo en sus planes llevar a Bruno Barticciotto al cuadro albo, aunque dijo no haber encontrado respaldo en el directorio.

"Sí, siempre quise traer a Bruno Barticciotto a Colo Colo. Yo no solo hablé una vez con Marcelo (Barticciotto), sino que varias veces, lo propuse al interior (del directorio) también y no vi muchas ganas por traer a Bruno. Nunca fue la prioridad para esta administración y no sé por qué", reconoció.

"Había una cosa no sólo futbolística, si no que viniera el hijo de Barticciotto a ponerse la 7 y jugar acá. Había algo histórico que le iba a hacer bien al club. Así que una pena que se haya ido a Talleres", añadió Mosa.

De igual manera, el empresario reconoció que le gustaría en un futuro tener al seleccionado chileno vistiendo la camiseta alba.

"En una de esas se pega una vuelta por acá Bruno, creo que tiene muchas condiciones", expresó.