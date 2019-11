Aníbal Mosa tras multa: Estoy con mi conciencia tranquila, no he cometido ningún delito

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, concesionaria que rige los destinos de Colo Colo, comentó la multa que le aplicó la Comisión para el Mercado Financiero por uso de información privilegiada en la compra de acciones de la sociedad anónima y se defendió asegurando que no ha cometido ningún delito.

"Estoy con mi conciencia tranquila no he cometido delito, no me he beneficiado y no he sacado provecho de información privilegiada. Siento que soy inocente ante algo que desconocía. De hecho al mantener las acciones, queda demostrado que nunca pensé en sacar un provecho de ello, lo único era buscar recuperar un tercer director", dijo Mosa en conferencia de prensa junto a su abogado, el ex Fiscal Nacional, Sabas Chahuán.

"Cada uno es dueño de hacer su análisis, pero tengo mi conciencia tranquila, y los hechos avalan eso. Si no hubiésemos tenido ese porcentaje, y lo vendíamos, no hubiésemos tenido ese tercer director hoy en ByN", se defendió.

Mosa no quiso compararse con la multa que la Comisión también le aplicó a Gabriel Ruiz-Tagle y dijo que su principal objetivo en la defensa es que "el hincha sepa que la situación mía y la de él es distinta, y la gente me lo ha hecho sentir en la calle. El tiempo dirá, pero desde que llegué a Colo Colo jamás he venido a lucrar, porque a mí me mueve la pasión por este club".

