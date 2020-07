Aníbal Mosa: Varias marcas deportivas se han acercado para negociar por nuestra camiseta

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, concesionaria que rige los destinos de Colo Colo, comentó el quiebre con la marca deportiva Umbro y aseguró que tras lo ocurrido, varias marca se se acercaron a la sociedad anónima para buscar un acuerdo de cara a la próxima temporada.

"Desde que ocurrió esto con Umbro, varias compañías se han acercado y hay conversaciones extraoficiales para ir analizando. Hay una comisión que está trabajando y escuchando propuestas, porque hay mucho interés y le aseguró que en 2021 vamos a tener una marca importante en nuestra camiseta", dijo Mosa en conferencia de prensa.

El dirigente reiteró la necesidad de dejar atrás las asperezas que se generaron entre la dirigencia y el plantel, y aseguró que hay que tomar la oportunidad en los entrenamientos que el equipo retomará en los próximos días.

"Sin duda que hay que asumir responsabilidades, uno tiene que saber asumir las consecuencias, y asumiremos nuestra responsabilidad, y si el rendimiento deportivo no es bueno, no solo le irá mal a la dirigencia, sino que también a los jugadores y genera todo un problema. No tengo problemas en asumir responsabilidades, pero más allá de eso tenemos la oportunidad de arreglar de cierta manera lo que pasó y si logramos eso, será un avance importante y hablará muy bien de las dos partes. Ha sido doloroso, pero no sacamos nada con quedarnos pegado en el pasado", comentó.

Mosa fue consultado respecto a su participación en las fallidas negociaciones con el plantel y aseguró que siempre estuvo al tanto, aunque sintió que las debía llegar el vicepresidente ejecutivo del club, Harold Mayne-Nicholls.

"Siempre estuve en las negociaciones con todo el directorio. Otra cosa es que tuviéramos una comisión encabezada por Harold, pero siempre estuve ahí. y más allá de estar o no ahí, era una decisión mía. Sentía que la negociación la debía llevar Harold", dijo.

El empresario también tuvo palabras para lo ocurrido por Pablo Mouche, cuyo arriendo dejó de ser pagado por la concesionaria debido al cese de relaciones laborales luego de que el plantel pasara al Seguro de Cesantía.

"Lo de Mouche es desagradable. Entiendo que es así, pero si estábamos con el cese laboral, no podíamos analizar temas contractuales. Sin duda pasaron muchas cosas que debieron hacerse mejor", comentó.