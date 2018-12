Arbiza en su adiós a Colo Colo: Brayan Cortés debe cumplir cuando le toque jugar

El ex preparador de arqueros de los albos cree que fue correcta la decisión de retener al meta.

Claudio Arbiza, ex preparador de arqueros de Colo Colo, habló con el diario El Mercurio en su despedida del club albo y señaló que fue correcta la decisión de mantener a Agustín Orión y Brayan Cortés.

"Creo que sí. Siempre es bueno tener dos arqueros de nivel. Eso permite que ambos se entreguen al máximo. Lo mejor para el club era que siguieran", comentó.

Sobre la incomodidad de Cortés de seguir como suplente, Arbiza dijo que "Brayan es un muy buen arquero, que puede dar mucho, tiene mucha proyección, pero debe cumplir cuando le toque jugar".

En referencia a su paso por Colo Colo, el uruguayo comentó que "la evaluación de mi regreso al club es positiva. El Monumental es mi casa y estuve muy feliz, más allá de que el club está muy cambiado y hay que adaptarse a esos cambios".

Respecto a si su alusión apuntó a la parte dirigencial, aclaró que "las diferencias que hay en ByN se deben manejar en la interna. A mí no me compete hablar de ellas".

Arbiza fue consultado por si hubo opción de seguir en las divisiones inferiores de Colo Colo. "No. No se me dio esa posibilidad, solo se habló del tema del finiquito, aunque mi relación con el club terminó de buena forma", explicó.