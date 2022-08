Arturo Vidal reconoció que aún tiene el anhelo de volver a Colo Colo

El volante chileno Arturo Vidal ilusionó a los hinchas de Colo Colo al señalar en entrevista con la plataforma oficial de la Copa Libertadores que tiene la intención de, algún día, volver al club.

"Sí, sí... no sé cuándo, eso no lo tengo claro, estoy muy feliz en Flamengo, espero seguir mucho tiempo acá disfrutando esto que estoy viviendo, ganando títulos, que a eso vine, disfrutando con esta gente y después, claramente me gustaría volver a Colo Colo", explicó en una entrevista.

Para Vidal, Colo Colo significa "mucho... es el que me abrió las puertas, que me enseñó todo lo que soy profesionalmente, empecé muy joven a los 12 años y salí a los 19 hecho, con la mentalidad de que en Colo Colo para estar ahí, ser profesional, tienes que ser fuerte de mente y ser un ganador, o si no, no puedes ser futbolista".

Vidal y Flamengo se preparan para el duelo de este miércoles ante Vélez Sarsfield, en Copa Libertadores.