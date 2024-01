"Astrólogo de Boca": Si Colo Colo juega un amistoso en enero, agarrará suerte de Júpiter

Luego de que el flamante técnico de Colo Colo, el argentino Jorge Almirón, aseguró en su presentación como entrenador "albo" que no tiene relación alguna con el astrólogo peruano Giorgio Armas, este aseguró que llegará en febrero a Chile para asesorar al exDT de Boca Juniors y aprovechó para recomendarle a su equipo jugar un partido en enero.

"No lo conozco, no tengo ninguna relación con él", dijo Almirón ayer martes en el Monumental.

No obstante, desde Perú, Armas habló con Las Últimas Noticias y contó su visión de la relación con el adiestrador.

"Siempre ayudo a Jorge, siempre estoy con él. Somos amigos. Hicimos cosas lindas, las últimas en Boca. Como todos sabrán, pudimos llegar a una final de la Copa Libertadores y quedamos a nada de poder ser campeones. Mi trabajo es asesorar equipos, ahora al más grande de Chile", dijo al matutino.

Respecto a su trabajo, el peruano contó que "es un tema muy personal, muy privado, pero conversamos siempre. En los equipos que Jorge ha estado siempre estoy yo dándole una mano. Ahora está en Colo Colo y le daré una mano", añadió.

Respecto a cómo trabajará, Armas explicó que no se establecerá en Chile: "Viajo muchísimo. Estoy en Argentina, Paraguay, Brasil, porque empiezo con Palmeiras. En Perú, con Alianza Lima. Y ahora Chile. Si Dios quiere en febrero estaré en Chile, en la primera quincena o un poco antes", comentó.

Y por supuesto tuvo palabras para el futuro de Colo Colo, haciendo una recomendación clave: "Sería muy importante que juegue un partido en enero, aunque sea un amistoso, a puertas cerradas, con la sub 20, no importa, porque aspectos muy positivos para su debut. Si Colo Colo juega un partido amistoso en esas fechas agarraría suerte extra de Júpiter, que es un planeta bondadoso y eso nos ayudaría al final de la temporada, como sumar una estrella nacional o internacional", comentó.

Pero la venida de Armas tiene una arista judicial, dado que el astrólogo fue acusado por su exesposa, la chilena Viera Rivera, de secuestro, algo que fue abordado por el abogado de la mujer.

"Fue un golpe absolutamente complejo esta noticia, la descoló bastante. No puede creer que un sujeto con estas características pueda entrar a Chile. Estamos haciendo lo pertinente para que eso no ocurra. Y si quiere trabajar vía remota está en su derecho. Sin perjuicio a ello, vamos a tomar los resguardos para que no se acerque a la víctima, por las acciones penales que hay en Perú", dijo Pedro Díaz a "Contigo en la mañana", de Chilevisión.