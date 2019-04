Ausencia del "bloque Vial" obligó a postergar elección del nuevo presidente de Blanco y Negro

Los directivos recientemente escogidos Alfredo Stöhwing, Angel Maulen, Carlos Cortés y Diego González no se presentaron a la reunión.

Tras las elecciones realizadas este lunes en la junta de accionistas de Blanco y Negro para escoger a la nueva mesa directiva de la concesionaria, se esperaba que hubiera una reunión en la tarde para definir al presidente de la sociedad anónima.

Sin embargo, esta no se pudo llevar a cabo debido a la ausencia de los integrantes del bloque de Leonidas Vial, que son Alfredo Stöhwing, Angel Maulen, Carlos Cortés y Diego González.

Al respecto, el representante y actual timonel del Club Social y Deportivo Colo Colo, Edmundo Valladares, dijo que "me parece que esto demuestra una falta de interés que ojalá se pueda subsanar. Es impresentable que no se pueda sesionar para elegir a la directiva de Blanco y Negro".

"No me parece bien que quede acéfala la directiva de la concesionaria, hay un partido importante mañana (ante la UC de Ecuador por la Copa Sudamericana) y esto no puede ocurrir", apuntó.

Según los estatutos del club hay un margen de 72 horas para definir los cargos de la nueva directiva, por lo que el plazo para llevar a cabo dicha reunión vencería el jueves, no obstante, se espera que este mismo día lunes se lleve a la cabo la cita desde las 19:00 horas.