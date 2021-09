Barticciotto recordó sufrimiento en el duelo de Colo Colo por la permanencia: No pude más y lo dejé de ver

Marcelo Barticciotto, ídolo de Colo Colo y comentarista de Al Aire Libre en Cooperativa, recordó el sufrimiento que vivió cuando los albos disputaron el duelo de la permanencia en Primera División ante U. de Concepción en febrero pasado, y contó que dejó de ver el partido e incluso no continuó con la transmisión radial, debido a los nervios por lo que se jugaba el "cacique" en ese momento.

"Yo estaba haciendo el partido por la radio y no podía más de los nervios, no podía más", comenzó Barticciotto su relato, durante la presentación del libro "777" del periodista Esteban Abarzúa, según consignó el medio DaleAlbo.

"Cuando en el segundo tiempo se empezó a venir la U. de Conce y Colo Colo se puso a defender, porque después del gol no llegamos más, a los 15 minutos le dije al Pato Muñoz (editor de Deportes en Al Aire Libre y presente en la transmisión) que me tenía que ir, que tenía que ir al canal. Mentira, no quería hacer más el partido", reveló el campeón de la Libertadores en 1991.

Era tal el sufrimiento, que el "siete del pueblo" no quería saber más del partido hasta que terminara.

"Desde los 15 minutos del segundo tiempo no lo vi más y empecé a dar vueltas con el auto sin escuchar la radio, hasta que terminó el partido. Empecé a dar vueltas por Santiago sin escuchar la radio", aseguró.

Finalmente, reveló que al rato después, calculando el final del encuentro, "le pregunté a una persona que estaba con la camiseta de Colo Colo que estaba escuchando el partido cómo había salido. A ese nivel", concluyó Barticciotto.

Colo Colo, tras esa "final", levantó cabeza y actualmente en el Campeonato 2021 marcha puntero, con 43 unidades en 22 partidos disputados. Este jueves jugará ante Ñublense en el Monumental, por la fecha 23, y lo podrás seguir en AlAireLibre.cl y en Al Aire Libre en Cooperativa.