Barticciotto tras el gol de Leonardo Gil: Qué fácil se besan los jugadores la camiseta hoy en día

El ídolo de Colo Colo Marcelo Pablo Barticciotto planteó que en la actualidad los jugadores se besan el escudo de sus clubes con facilidad, después del gesto de Leonardo Gil en la celebración de su gol ante Huachipato.

El campeón de la Copa Libertadores 1991, comentarista de Al Aire Libre en Cooperativa, expresó tras el tanto del volante frente a los "acereros": "Qué fácil se besan los jugadores la camiseta hoy en día, con qué facilidad", expresó.

"Es fácil ahora, juegan 10 partidos en un club y se besan el escudo, uno se tiene que besar el escudo cuando está identificado y han pasado muchísimas cosas", explicó en su análisis posterior sobre el encuentro.

La reacción de @marcelobarti tras el gol de Leo Gil: Qué fácil se besan los jugadores la camiseta hoy en día #CooperativaContigo https://t.co/WqDBYOB8Zk pic.twitter.com/5viutelskY — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) October 10, 2021

"Gil puede hacer lo que quiera, lo que le apetezca, yo no soy quién para decir si tienen que besar el escudo o no. No lo digo por Gil solamente... eso se tiene que valorar. Te tiene que costar, el beso a un escudo tiene que costar mucho, no se puede besar un escudo jugando 10 partidos en un club", comentó.

El "Cacique" derrotó por 2-0 a los "acereros" en el Estadio Monumental y mantuvo su ventaja de cinco puntos sobre su escolta Universidad Católica.