Barticciotto y el recordado "gol triste": Me salió del alma no gritarlo, no podía hacerle eso al hincha

El ex delantero de Colo Colo y actual comentarista de Al Aire Libre en Cooperativa Marcelo Barticciotto será el protagonista de Historias de Cracks de TNT Sports, donde recordó la final de la Copa Libertadores ganada por los albos en 1991, además de la Recopa Sudamericana y la Interamericana en 1992.

"Fue sorpresivo. En el 88, estaba jugando en Huracán, y en un encuentro, me avisa Jorge Luis Ghiso, que había jugado en Chile que había posibilidades de que llegara con seguridad a Everton, pero no se concretó y la cercanía de Guiso con Arturo Salah, técnico en ese entonces de Colo Colo me abrió las puertas para ir ahí y jugar. Igual yo tenía temor de llegar a un país convulsionado como era Chile a fines de los 80. Mi vieja no quería", comentó sobre sus inicios. .

Asimismo, se refirió al logro conseuido con los albos en Copa Libertadores. "Es impresionante. A medida que pasa el tiempo, más dimensión épica adquiere el haber obtenido la Copa Libertadores el 91", rememoró.

Barticciotto, en tanto, recordó su "gol triste" con la camiseta de Universidad Católica. "Me toca enfrentar a Colo Colo y hago un gol. Me salió del alma no gritarlo. No podía hacerle eso al hincha colocolino. En Argentina, era usual ese tipo de gestos, el que un jugador identificado con un club no celebrar los goles. A las semanas comencé a dimensionar su impacto y todo lo que significó", reconoció.

Finalmente, el actual comentarista, expresó que "no ir a Europa fue mi gran espina con el fútbol. Tuve oportunidades en el Olympique de Marsella, donde incluso firmé un pre-contrato que se cayó por temas de pagos con Colo Colo, o en el Atlético de Madrid".

