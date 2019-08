Barticciotto y la necesidad de socios: Vamos a quedar en ridículo si no llenamos el nuevo estadio

El campeón de la Copa Libertadores dijo que tener 20 mil personas por partido "no es la gracia".

Marcelo Barticciotto participó este sábado de una reunión informativa en el Estadio Monumental dirigida a los socios del CSyD Colo Colo, la cual abarcó el proyecto de remodelación y ampliación del recinto de Macul con el que se busca aumentar de forma significativa su capacidad.

El ídolo del "Cacique" explicó que la meta es albergar hasta 60 mil personas en cada partido del "popular", y por ello destacó la importancia de aumentar la cantidad de miembros del Club Social y Deportivo.

"Hay que llenarse de miles de socios. Colo Colo no puede hoy tener cinco mil socios. Para eso hay que hacer una campaña masiva, porque si pretendemos tener un estadio para 60 mil personas, vamos a quedar como ridículos si no lo llenamos semana a semana", expuso el ex futbolista.

El campeón de la Copa Libertadores profundizó en la idea y aseveró que "tener 20 mil personas por partido no es la gracia. La idea es llenar el estadio".

"Nosotros dependemos mucho de la gente para hacer este proyecto, el hincha, el colocolino, el socio va a ser fundamental, nosotros no podemos hacer esto si la gente no viene en masa a hacerse socio", remarcó.

Para el ex jugador, el Club Social tiene una "oportunidad histórica" para poder injerir en la toma de decisiones y hacer que la institución sea mucho más grande.

"El club social nunca estuvo tan empoderado como hoy. El club tiene una oportunidad histórica de poder injerir y hacer este club mucho más grande. Necesitamos de la gente, del socio, del hincha, para ser miles y miles y que Colo Colo, de una vez por todas, se meta en el ámbito internacional, ya sea por infraestructura o deportivamente", dijo.

Así, Barticciotto insistió en su llamado a todos los seguidores del "Cacique" para ser parte del proyecto, el cual estará listo durante el año 2025.