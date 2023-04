Benegas anticipó el choque con Boca Juniors: Ganando es un paso más cerca de los octavos

El delantero de Colo Colo Leandro Benegas anticipó el próximo cruce de Copa Libertadores, ante Boca Juniors, y sostuvo que para buscar una victoria "intentaremos hacer lo que nos pide" Gustavo Quinteros, técnico del cuadro "popular".

En conversación con D Sports Radio, el ariete reconoció que el cuadro xeneize "es un equipo siempre difícil" y aportó que "ganándoles es un paso más cerca de los octavos. Cada partido es importantísimo".

También dedicó palabras a su llegada al "Cacique" postulando que "Colo Colo me demostró que querían contar conmigo y que fuera parte de un gran proyecto", mientras que añadió que "ellos están totalmente convencidos de lo que puedo llegar a dar".

Por otra parte apuntó a que en su exclub, Independiente, "nunca hablaron conmigo para que me quedara, no me demostraron que querían contar conmigo (...) siempre se dice que el jugador se quiere ir y ensucian tu nombre".

En relación a ese paso por el club rojo, dijo que "lo veo bien, me integré al plantel sin hacer pretemporada. Siento que fue más que positivo".