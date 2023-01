Benegas: Desde que pisé Chile soñaba que los clubes importantes de Sudamérica se fijaran en mí

- Revisa todos los refuerzos de Colo Colo en el Especial de Fichajes de AlAireLibre.cl

El delantero Leandro Benegas fue presentado este jueves en Colo Colo y explicó sus motivaciones para buscar la salida de Independiente con la idea de incorporarse al "Cacique", además de indicar que está en un momento óptimo de su carrera para defender al cuadro "popular".

"Es un momento de mi carrera que estuve en Independiente, pasé un buen año dentro de todo y después salió la posibilidad a mitad de año de Colo Colo, obviamente estuve nueve años y medio en el país y sé lo que significa Colo Colo y lo que mueve", dijo en conferencia de prensa.

"Que te vaya a buscar Colo Colo es gratificante; se dio ahora, en un momento que me encuentro con mucha energía y fuerza para enfrentar algo así. Estuvimos hasta lo último buscando la llegada, se retrasó, hace semanas buscamos llegar y hoy nos encontramos acá para ir con todo. La familia empujó muchísimo, mi pequeña tenía muchas ganas de volver al país, todos los caminos nos llevaron a tomar la decisión de llegar a Colo Colo", señaló.

"Será cuestión de días ponerme como quiero estar, desde el viernes anterior bajé las cargas porque estaba con mi antiguo club. Estoy contento y con ganas de ponerme la camiseta y defender estos colores", manifestó el exPalestino, Audax, U. de Chile y Curicó.

"Hay que competir por el puesto, nadie tiene algo firmado por ser titular o por ser principal, influye mucho porque a uno lo llena cuando el técnico te busca, quiere contar contigo y que seas parte del último campeón del fútbol chileno, es gratificante y algo hermoso", continuó.

"Desde el primer día que pisé Chile soñaba con todo esto, que los clubes importantes de Sudamérica se fijaran en uno, entonces que el técnico te busque e insista para tu llegada es importantísimo, te da un plus para trabajar más y defender tu nombre, el prestigio que uno tiene está en juego nuevamente y es lindo convertir la presión en energía"

"Vengo a hacer lo mío, el club, la dirigencia y el cuerpo técnico me buscó por un motivo. Tengo que hacer eso y un poco más, la verdad es que estoy muy motivado, con muchas ganas, con todo lo mejor para poder sumar en lo que me toca, el técnico lo tiene más que claro, vengo con muchas ganas", destacó.

"En Colo Colo a todos se nos exige, estamos en un grande, un club que está acostumbrado a luchar por cosas importantes, por torneos y lograr triunfos fin de semana a fin de semana. Vengo con eso en mi cabeza. La presión me gusta, por algo decidí venir acá, por algo quiero pertenecer a este club, así que eso no me asusta. Es una adrenalina linda esa presión que te hace querer enfrentar este desafío, querer ir por más. La gente también que esté tranquila que todos los clubes que he pasado, los he defendido con todo lo que soy, porque detrás de mí está mi familia y el prestigio que me he ganado estos años, en ese sentido la gente puede estar tranquila", puntualizó el nacido en Mendoza.

Para cerrar, dijo que "pienso que me puedo adaptar muy bien nuevamente al fútbol chileno, la cuestión es trabajar y conocer lo más rápido posible a mis compañeros a ir con todo. Si he vuelto acá es porque estaba 100% convencido de lo que puedo dar".

