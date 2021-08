Biscayzacú y opción de Rodrigo Aguirre en Colo Colo: Es un buen jugador, es rápido y hace goles

El ex delantero uruguayo de Colo Colo, Gustavo Biscayzacú, manifestó en Al Aire Libre en Cooperativa las cualidades de su compatriota Rodrigo Aguirre, atacante de 26 años que juega en Necaxa de México y que apareció como opción ante la frustrada llegada de Marcelo Moreno Martins.

"Para mí es un muy buen jugador, jugó en Liga de Quito, en Nacional... Es zurdo, potente y aguanta muy bien el balón. Es bastante rápido, hace goles", dijo el "Grillo" sobre el delantero.

"Es un jugador que me agrada mucho. Está en Necaxa y no sé si tiene planes de salir o no", agregó Biscayzacú sobre el ex futbolista de Udinese de Italia.

Aguirre, pese a su juventud, ha sufrido una serie de lesiones en la rodilla que le han impedido crecer más en su carrera, debiendo dejar el fútbol europeo el 2016.

Según Biscayzacú, se trata de "una lesión algo repetida, pero eso no significa que sea un mal jugador. Es un jugador interesante y si llega, seguramente será un aporte importante para el club".