Borghi y opción en Colo Colo: No me cierro a ninguna posibilidad, pero tengo compromisos

El hoy comentarista aseguró no ser la solución inmediata para el club.

La salida de Aníbal Mosa de la presidencia de Blanco y Negro tiene en duda la continuidad del técnico Pablo Guede, ante esto, el nombre de Claudio Borghi comienza a sonar con fuerza. Al respecto, el ex campeón del mundo aseguró que no se cierra a la opción, pero no para este momento porque tiene otros proyectos.

"Yo no soy la persona inmediata para este proyecto, tengo proyectos con este canal, incluso para después del Mundial, por eso creo que es muy difícil", dijo en Fox Sports.

"No me cierro a ninguna posibilidad, pero tengo compromisos", recalcó el técnico que ganó cuatro títulos con los albos y llevó al equipo a su última final internacional en la Copa Sudamericana del 2006.

"Para mi es muy complejo dirigir Colo Colo, mi nombre siempre suena, pero no hay nada, no me han llamado", agregó.

Una de las razones por las que suena con fuerza el nombres de Borghi es su amistadcon Gabriel Ruiz-Tagle algo que reconoció abiertamente. "Hay una cercanía, también con su familia. "No lo veo desde septiembre, desde el casamiento de su hijo. Tenemos muchos cercanos, pero no tenía idea de lo que pasó hoy", expuso.