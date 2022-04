Bravo y un posible regreso a Colo Colo: No quiero llegar a un lugar donde pueda ser una pared

El arquero de Real Betis Claudio Bravo, se refirió a la opción de regresar a Colo Colo, asegurando que aunque siempre ha tenido la puerta abierta, no quiere transformarse en una pared que tape a arqueros coo Brayan Cortés u Omar Carabalí que pueden representar el futuro del fútbol chileno.

"Yo he sido claro en ese aspecto, no quiero llegar a un lugar donde pueda ser una pared, no quiero tapar a nadie. Colo Colo cuenta con Brayan, tiene a Omar, otros chicos jóvenes y no quiero tapar esa proyección, que favorece al fútbol chileno. No tiene sentido", dijo en diálogo con TNT Sports.

"Tiene que generarse ese espacio en una institución donde el club te quiera, el técnico te quiera y no tapar a nadie, es lo que siento, quiero disfrutar y ayudar", agregó.

Por otro lado Bravo, expuso que "en el tema de la lentitud (de diálogo), siempre he tenido la puerta abierta para poder conversar, para ver si hay algún proyecto. Estoy abierto a todo, más rápido fueron los de Betis, que están encantados con mi trabajo. Ya veré cuál es el siguiente paso".

"Sé cómo funciona Colo Colo, llegué con 10 años ahí, es el club de mi vida y mi familia, como no voy a querer volver, pero tiene que generarse ese espacio. Lo tengo más que asumido, no quiero estorbar", agregó el portero.

En esa línea, expuso que "no me cierro a nada, en mi vida he actuado de una manera profesional, si me presentan un buen proyecto y me deja contento, iré y haré las cosas mejor que ninguno".

"Mi plan es sentirme bien, tranquilo, sentir que estoy vigente, que soy un aporte desde donde me toque estar en una institución. Real Betis me da esa posibilidad que con casi 40 años, estar en la elite del fútbol mundial, jugando cosas importantes", indicó.

"Quiero sentirme más útil que nunca. Tengo claro que me queda cuerda para un ratito más y toca aprovecharlo, disfrutar y también ayudar", añadió.

Finalmente, de cara a su futuro, apuntó que "a mí no me retira nadie, el que se va a retirar solo soy yo, yo seré quien tome la decisión, yo sabré cuándo será el momento idóneo para dejar la actividad y comenzar mi vida en otro ámbito. Mi corto futuro está aquí".