Brayan Cortés: Colo Colo es el club más grande de Chile y merece estar más alto en la tabla

El arquero de Colo Colo Brayan Cortés aseguró que el plantel está mentalizado en asegurar la permanencia en Primera División durante las últimas dos fechas del Campeonato Nacional, aunque reconoció que el cuadro "popular", al ser el equipo "más grande de Chile", merece estar mejor posicionado.

"Como club, Colo Colo es el más grande de Chile y merece estar en lo más alto de la tabla. Lo sabemos, solo estamos mentalizados en ganar y estamos seguros y convencidos de que lo vamos a lograr. Colo Colo debería estar siempre ariba, lastima que en este momento no lo estamos, pero este grupo tiene muchas cosas para dar", indicó.

En ese sentido, apuntó que "estamos muy motivados, trabajando duro, enfocados en el partido con Cobresal, una verdadera final. El grupo está muy unido, humilde y trabajando al máximo para que sea un gran día el jueves".

Sobre sus buenas actuaciones en los últimos encuentros, postuló que "me he sentido bien, en cada partido el equipo ha andado bien. La mayoría hemos ido a buscarlos, no se han dado los resultados algunas veces, pero influyen todos (...) estamos súper unidos y motivados para sacar este momento, estamos seguros en que lo vamos a lograr, estamos enfocados partido a partido".

"Cuando el equipo está muy bien, todos estamos muy sincronizados, conectados, y eso hace que todos rindamos de una manera muy buena, atrás estamos muy ordenados, había partidos en que nos llegaban una sola vez y era gol, ahora anímica y futbolísticamente estamos bien", sostuvo.

"Sabemos el momento que estamos pasando, tenemos que salir sí o sí. Este equipo merece muchas cosas buenas, va todo de la mano, motivacionalmente tenemos un coach que nos ha trabajado bien, el grupo ha trabajado bien para este momento, nos faltan dos finales que van a ser muy importantes", continuó Cortés.

En lo referido a su momento en el plantel, dijo que "estoy concentrado cien por ciento en Colo Colo, se hablaron muchas cosas. Todos estamos concentrados en sacar esto adelante, estoy seguro que así va a ser, más allá de lo que se pueda hablar. No me desconcentro, queremos sacar esto adelante y después se verá, pero estoy feliz acá, agradecido del club y la gente. El buen nivel lo han mostrado todos mis compañeros. Ojalá sigamos así las últimas dos fechas".

Colo Colo enfrenta a Cobresal este jueves, desde las 18:30 horas, en un encuentro clave para la permanencia en Primera.