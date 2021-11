Brayan Cortés: Estamos con muchas ganas y motivación para lo que viene

El arquero de Colo Colo Brayan Cortés aseguró que el plantel está preparado para afrontar el último tramo del Campeonato Nacional, que disputan mano a mano con U. Católica, y señaló que es necesario vivirlo "partido a partido".

"Católica viene con ambición, con un envión, nosotros también. Nos enfocamos en nuestro juego, estamos motivados, con ganas", declaró el golero.

"Ver a mis compañeros entrenar día a día con la ilusión que tenemos de salir campeón, que todos la tienen, y uno no la quiere dejar escapar. Tenemos que enfrentar cada partido de la mejor forma. Estos partidos son súper importantes, estamos con muchas ganas, motivación y concentración para lo que viene", sostuvo.

Cortés también contó que durante su paso por la Roja vio los duelos de Colo Colo ante Melipilla y Curicó y que el equipo estuvo "muy bien. Obviamente no era lo que esperábamos en el último partido empatar, esperamos sacar los tres puntos, ser protagonistas, pero el fútbol es así".

Sobre los planteles que disputal el trofeo, dijo que la UC "tiene jugadores que tienen experiencia y nosotros también con un par de jugadores, tenemos jugadores muy jóvenes, pero los muchachos están muy preparados, nosotros estamos todos preparados. No solo estos partidos, sino que desde que empezó el campeonato".

"Enfrentamos estos dos partidos de la mejor forma (...( depende también de Católica, pero estamos enfocados en nuestro juego, el partido que nos toca cada fin de semana. Si preguntas, están los jóvenes y el que está afuera o en la banca lo hará de la mejor forma, creo que tenemos un gran plantel, tenemos la ilusión de ir a buscar el objetivo".

En esa línea apoyó las palabras de César Fuentes sobre la experiencia recogida en el torneo anterior, cuando pelearon por evitar el descenso: "Uno no quiere estar en esa posición pero nos hizo crecer como personas y como equipo. La mentalidad que ganamos fue de fuerza, coraje, enfrentar cada partido de la mejor forma, no pasar por ese sentimiento, nos hizo fortalecer y cambiar el chip en el sentido de enfrentar cada partido. Nos hizo crecer como equipo, hoy queremos disfrutar, ganar y estar en lo más alto de la tabla, donde tiene que estar Colo Colo".

Para finalizar, dijo que "obviamente me gustaría partir, pero hoy en día estoy acá, en Colo Colo, estoy muy feliz, disfrutando cada momento, hoy estoy acá así que no me imagino a futuro, pero sí están las ganas, los deseos, siempre hay una meta por lograr, mi meta hoy es salir campeón con Colo Colo".