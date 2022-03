Brayan Cortés: Mi sueño siempre ha sido jugar en la liga de España

El arquero de Colo Colo Brayan Cortés reveló que uno de sus grandes anhelos es jugar en la liga española, mientras que reconoció que le gustaría estar siempre presente en las convocatorias de la selección chilena.

"Mi sueño siempre ha sido jugar en España, la liga de España me encanta y me gustaría jugar allá, pero primero tengo que conslidarme mejor en Colo Colo. Sé que los años van pasando...", dijo el golero en conversación con Al Aire Libre en Cooperativa.

"Uno quisiera siempre estar en la Roja y sumar minutos, pero hoy estoy disfrutando, esperando la posibilidad que si se da, aprovechar al máximo, dar mi granito de arena, pero no puedo decir más allá, es lo que me pasa hoy en día, está Claudio -Bravo- y si no está, al que le toque lo hará de la mejor manera, la única forma de ganarse el puesto y estar ahí es rendir cada fin de semana", remarcó.

En lo referido al presente de Colo Colo, el meta apuntó que en el cuadro "popular" siempre se exige "pelear el torneo, es lo que se debe hacer, obviamente queremos pelear el torneo, nuestra mentalidad siempre es estar arriba y pelear todas las copas que nos tocan".

También analizó la victoria en el Superclásico, puntualizando que "ahora nos tocó ser eficaces, tuvimos llegadas que fueron goles y eso marca diferencia, pero no puedo decir que es una solución, lo mentiría, trabajo todas las semanas para que los partidos sean intensos, para ser protagonistas y marcar diferencias en los goles".