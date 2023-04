Brayan Cortés: No sufrimos tanto y ese puntito no es tan malo

Pese a admitir algo de desazón por el resultado, el portero de Colo Colo, Brayan Cortés, igualmente valoró el empate sin goles cosechado esta tarde en el estadio Santa Laura frente a Universidad Católica.

En diálogo con TNT Sports, el guardameta empezó señalando que "la impresión a la rápida es un sabor amargo. En el primer tiempo 11 contra 11 la verdad es que nosotros fuimos protagonistas, tuvimos muchas llegadas y ellos prácticamente nada".

"Después se nos complican las cosas, ellos tienen más la pelota, nos llenan de centros que es su juego más peligroso, pero nos paramos y defendimos bien. Este punto no es tan malo y a dar vuelta la página", destacó el cancerbero.

Asimismo, el iquiqueño subrayó que "no sufrimos tanto y a pesar de todo, ese puntito no es tan malo. El juego de la Católica son los centros y los jugadores grandes que tienen ahí te pueden liquidar, pero marcamos bien. Me quedo con el sacrificio de mis compañeros, que fue bastante".

Consultado por una posible posible oferta para salir del club a mitad o finales de temporada, Cortés habló fuerte y claro: "Estoy tranquilo y cada vez más feliz acá, orgulloso de mis compañeros y del sacrificio de todos día a día. Se nos viene un lindo partido por Copa Libertadores y hay que estar a la altura", indicó.

Este miércoles, el Cacique recibirá a Monagas de Venezuela a contar de las 21:00 horas (01:00 GMT), por la segunda fecha del certamen de clubes más importante del continente.