Brayan Cortés reconoció que lo contactaron para fichar en Cádiz: Llegaron algunos llamados

El portero de Colo Colo Bryan Cortés reconoció que fue contactado por Cádiz, elenco recién ascendido a la Primera División española, para ficharlo de cara a la próxima temporada.

En conversación con el sitio web En Cancha, el meta "albo" dijo tras ser consultado al respecto que "supe que llegaron algunos llamados, pero eso lo ve mi representante, ellos están manejando ese tipo de informaciones".

"Más allá no me he metido mucho, estoy cien por ciento concentrado en Colo Colo", agregó sobre lo mismo.

A su vez, el guardavallas manifestó su interés por emigrar al fútbol europeo, afirmando que "me gustaría mucho, ojalá llegué la oportunidad de partir. Cualquier jugador quiere jugar afuera, pero me lo tomo con tranquilidad, quiero andar bien acá en Colo Colo y ojalá jugar en el extranjero, esa es mi meta".