Brayan Cortés: Tenemos la ilusión y el objetivo claro de ganar el domingo para ser campeones

El portero de Colo Colo Brayan Cortés se mostró muy esperanzado de que su equipo sea campeón el domingo frente a Curicó Unido. Además, aportó con un balance del clásico con Universidad Católica (0-0).

Cortés dijo en una declaración ofrecida por el "Cacique": "Es un partido importante para nosotros el del domingo, estamos con toda la ilusión y el objetivo claro de salir a ganar para ser campeones. Vamos a dejar todo en la cancha, como todo el año, y esperamos disfrutarlo con la gente y nuestras familias".

"Será un partido muy lindo, Curicó juega muy bien, es un rival muy difícil, pero nosotros nos preocupamos de hacer las cosas bien, mantener el objetivo en mente y salir a buscar el partido", añadió el oriundo de Iquique.

Por otra parte, analizó el duelo con la UC: "Fue un partido que se nos complicó. Debemos corregir detalles;fuimos protagonistas, pero afinando cosas podemos quedarnos con los tres puntos".

"En algunas ocasiones quedamos mano a mano, mal parados atrás, y eso debemos corregir. Me tocó trabajar un poco, el equipo me necesitó y, gracias a Dios, no nos convirtieron. Igual quedamos con un sabor amargo por el empate", cerró.

El encuentro de "albos" ante curicanos será el domingo a las 17:30 horas (20:30 GMT) en el Estadio Monumental.