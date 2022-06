Brayan Cortés y búsqueda de arquero en Colo Colo: Me sorprendió

Luego de someterse a una operación que lo mantendrá por un par de semanas fuera de las canchas, el arquero de Colo Colo Brayan Cortés, comenzó con su proceso de recuperación y en medio de esa rehabilitación, el jugador albo se mostró sorprendido por la búsqueda de un portero por parte del elenco popular.

"Me sorprendió, pero no sé nada de lo que está pasando hoy en día. Son decisiones que debe tomar el club", dijo Cortés en diálogo con TNT Sports.

"Yo en lo personal confío en quienes vienen de más atrás y sé que los más chicos tienen un futuro enorme", añadió el cancerbero.

Con respecto a su nivel en el primer semestre, el iquiquieño expresó que "lo evaluó bien"

"Me sentí feliz, por ahí hubo errores como ante O'Higgins, pero son cosas que pueden pasar. En especial no sufro porque son cosas que pueden ocurrir en el fútbol, pero me gustó el balance del equipo, como fuimos proponiendo cosas, y siempre en casa partido fuimos por los tres puntos", expresó.