Brayan Cortés y el empate en Coquimbo: Estábamos con muchas dudas, me incluyo

El arquero de Colo Colo Brayan Cortés se refirió a la visita a Coquimbo Unido que terminó en igualdad por la fecha 21 y realizó un mea culpa, aunque también pasó rápidamente la página para enfocarse en la Copa Chile.

"Se nos complicó el primer tiempo, por ahí fueron dos goles por errores nuestros y que nos costaron caro, pero siempre con las ganas de ir a buscar el partido. No nos quedamos atrás y justo salió el golazo de Opazo. Por suerte no nos vamos con las manos vacías", analizó el día después del encuentro.

"Estábamos con muchas dudas; las salidas no nos fueron claras, me incluyo. Fueron dos errores que por ahí nos costaron caro y solamente tuvimos la mentalidad de ir a buscar el partido. No bajamos los brazos, el esfuerzo que hicimos fue grande, así que fuimos por el empate y por ahí pudimos haber ganado el partido en el último minuto", expresó.

"Ahora a enfocarnos de lleno a lo que viene; el partido con Católica. Sabemos cómo juegan, es un gran equipo, así que a pensar en nosotros, en recuperar a los jugadores y solamente dedicarnos a mejorar los detalles que por ahí se nos pasaron hoy día", añadió sobre el siguiente desafío de los albos en la Copa Chile.

"Se nos vienen unos partidos importantes como todos, yo creo que más allá de ser clásicos o no, para nosotros todos los partidos son importantes. Sabemos que Coquimbo igual era un rival duro, que tienen arriba grandes jugadores. Pensamos sólo en el partido que se nos viene el miércoles, va a ser un partido importante como todos, así que esperamos estar a la altura", culminó.

Colo Colo se medirá con la UC en la ida de la final de la zona Centro Norte de Copa Chile el venidero 16 de agosto a las 18:00 horas en el Estadio Santa Laura.