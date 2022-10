Brayan Cortés: Ya hablé con Diego Coelho, no hubo mala intención de su parte

El arquero de Colo Colo Brayan Cortés se refirió a la lesión nasal que sufrió en el encuentro ante Curicó Unido tras un fuerte choque con Diego Coelho, jugador con el cual ya conversó, tras lo que reconoció que éste no tuvo "mala intención".

"La verdad es que es poco el dolor, esperé que me doliera más, pero solo es en el contacto; además que eso, espero que termine el campeonato para poderme operar", confirmó en conversación con los medios.

Para el portero, "la idea es jugar, por ningún motivo voy a querer parar, menos en esta instancia en que todos queremos lograr el objetivo final, estamos muy cerca, de eso no hay duda y solo estoy pensando en eso".

"Tal vez para mí puede ser para una amarilla", explicó sobre la jugada. "En el momento sentí un golpe fuerte, no sabía con quién me había pegado, no paraba de sangrar, me dolía un montón".

"No hubo mala intención del jugador, más que nada fue una jugada peligrosa y para mí era perfectamente una amarilla, como en el caso de la jugada de Juan Martín Lucero, pero son jugadas del partido, ya hablé con el jugador y no hubo intención", reconoció.