Brian Fernández: Colo Colo sabe que es uno de los clubes donde quisiera estar

El volante argentino Brian Fernández, de buen paso por Unión La Calera en el 2018, afirmó que espera un llamado de Colo Colo, equipo en el cual están enterados de su deseo para reforzarlo y compartir con Matías Fernández, quien fue su compañero en Necaxa.

El ex volante de Racing aseguró al medio Dale Albo que "ellos (Colo Colo) saben que es uno de los clubes donde quisiera estar. Me encantaría estar con ellos, de compartir un torneo, pero bueno, hay que esperar, tengo vacaciones hasta el 18 de enero, tengo opciones y estoy tranquilo".

"No he firmado en ningún lado todavía, aunque tengo muchas opciones con buenos contratos. Colo Colo es mi intención, pero no me ha llamado", insistió el trasandino, quien reveló anteriores intentos de sumarse al "Cacique".

"Cuando se dio la posibilidad de estar era un kilombo -problema-, porque tenía que ser transferido a un club en Argentina primero y el club que me comprara sabía que la mitad de mi pase era de Defensa y Justicia y el resto de Racing", manifestó.

"Entonces, para venderme, Racing o Defensa y Justicia tenían que comprar la mitad de mi pase y después de eso volver a venderme por la plata que Colo Colo podía dar", lamentó.

Sobre la opción de jugar junto a Matías Fernández, Brian postuló que "cómo no me va a gustar compartir plantel con él, me encantaría, es una de las personas que más me ha ayudado y estoy muy agradecido de él".

"Por eso sería lindo coincidir, pero no depende de él ni de mí, todo depende del club ver que quieren hacer conmigo", sentenció.