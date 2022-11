Bruno Barticciotto aclaró supuesto desaire a Colo Colo: No le cierro las puertas a ningún club

Bruno Barticciotto estuvo presente en la Gala del Fútbol Chileno como candidato al 11 ideal y mejor jugador de la temporada. En medio de la velada, el atacante de Palestino fue consultado por si le gustaría llegar a Colo Colo y tuva una respuesta negativa que se viralizó en redes sociales.

Sin embargo, el propio delantero se encargó de salir al paso de las especulaciones sobre aquella respuesta y en su Instagram aclaró lo sucedido.

"Quiero aclarar algo, ayer se hizo viral una respuesta mía en la gala donde yo decía que 'No' a si me gustaría seguir los pasos de mi papá en Colo Colo. Al momento de responder se cortó el audio y solo se escuchó un no que lo están sacando de contexto", escribió.

"Mi intención era decir que más allá del club me gustaría tener una carrera como exitosa como la que tuvo él, pero nunca quise decir que no y quiero aclarar que no le he cerrado las puertas a ningún club. Además que estoy muy feliz de pertenecer a Palestino", agregó.

Barticciotto estuvo en carpeta de los albos hace algunos días, aunque Palestino hizo uso de su opción de compra por el pase que pertenecía a Universidad Católica.

- La aclaración de Barticciotto en su Instagram: