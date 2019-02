Campeón de la Libertadores remata su medalla: Es por fuerza mayor

El ex futbolista Juan Carlos Peralta, campeón de la Copa Libertadores 1991 con Colo Colo, anunció a través de su Facebook que está subastando la medalla que ganó en aquella final ante Olimpia debido a problemas económicos.

"Es un problema mayor, por eso lo estoy haciendo. Es familiar y para mí primero está mi familia", explicó el ex jugador a través de Facebook.

"Si me quieren ayudar, me piden la cuenta por interno. Gracias, me da vergüenza, pero es por fuerza mayor", añadió Peralta.

Según detalla el diario La Cuarta, el ex futbolista se encuentra en un difícil momento económico por el tratamiento médico de su madre.

"Cuando mi papá estuvo enfermo no se acercó nadie de Colo Colo, ahora menos. Si me quieren ayudar, bienvenido sea. Pero yo no voy a ir a molestar a nadie", reveló Peralta al matutino.