Carlo Villanueva se despidió de Colo Colo para la próxima temporada

En Colo Colo ya empiezan a tener movimientos en cuanto a la conformación del plantel para el 2023, y este domingo fue el turno de Carlo Villanueva de despedirse del club a través de sus redes sociales.

Desde su cuenta de Instagram, el volante de 23 años explicó que dejará el "Cacique" al término de la presente temporada.

"Hoy me toca despedirme del club de mis amores al cual le tengo un cariño gigante por haberme formado y haberme entregado las mejores herramientas para avanzar en mi carrera, me voy con nostalgia porque sé que pude dar mucho más de mi pero me toco aprender muchísimo. Le quiero dar las gracias a cada persona que vivió mi proceso y me ayudó a llegar mi objetivo", expresó en la publicación.

"Espero volver algún día con la madurez correspondiente y volver a ser campeón con la camiseta mas linda de este país", aseguró.

Villanueva es formado en Colo Colo y desde 2016 comenzó a ser parte del primer equipo, teniendo en sus registros siete títulos con el "Cacique", repartidos en tres Supercopa, dos Copa Chile y mismo número de títulos de la Primera División.