Carlos Carmona: Jugamos ante uno de los mejores equipos del torneo y debemos estar muy atentos

El mediocampista de Colo Colo Carlos Carmona hizo la previa del duelo ante Unión La Calera y aseguró que el cuadro albo debe estar muy atento dado que enfrentan a uno de los mejores equipos del torneo.

"Tuvimos una semana larga, donde pudimos trabajar bien en todos los aspectos, y sentimos que en estos últimos partidos lo venimos haciendo bien, aunque creemos que podemos mejorar. Ahora vamos a enfrentar a uno de los mejores equipos del campeonato, con buenos jugadores en todas sus líneas y debemos estar muy atentos para poder contrarrestar eso", dijo Carmona en conferencia de prensa.

El volante de contención explicó que el equipo "va partido a partido, nos enfocamos en La Calera porque sabemos que será un partido durísimo y después iremos viendo. Si estamos pensando en algo negativo como es el descenso, no es bueno. Sabemos que la opción está, pero trabajamos para salir de ahí. Lo importante es pensar en La Calera y en nada más".

Sobre su rendimiento personal, Carmona dijo que es autocrítico y que recién ahora está mostrando una mejor versión de sí mismo.

"Sé que mi paso por Colo Colo ha sido muy irregular, pero en este último tiempo me he sentido mejor físicamente, y de eso depende mi rendimiento. No soy un dotado técnicamente y si me siento bien físicamente, puedo aportar. Tenemos entrenamientos con intensidad, siempre trato de jugar para lograr la condición que tengo ahora", expresó.

Carmona resaltó también la importancia de Matías Fernández en la posición en que se encuentra el equipo.

"Matías siempre es importante, siempre tiene una palabra para los que estamos jugando. Cuando juega hace pesar su experiencia y tenerlo dentro, pesa mucho, y para los rivales también pesa", expresó.