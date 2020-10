Carlos Carmona: Tocamos fondo y tenemos que remar para salir de esta malísima situación

El volante Carlos Carmona habló con autocrítica sobre la crisis que vive Colo Colo y admitió que tocaron fondo, apuntando que todos deben unirse y trabajar juntos para superar esta situación.

"No soy palabra autorizada para hablar del club, soy un recién llegado y hay otros que han logrado más cosas que yo y que pueden hablar del tema dirigencial. Yo puedo hablar de los jugadores y no estamos jugando bien. No tenemos resultados. Hay veces que se tiene que poner amor propio y ni eso se ha visto. Hemos tocado fondo y tenemos que salir de esta situación. Tenemos que remar para el mismo lado para salir de esta malísima situación en la que estamos", explicó Carmona en rueda de prensa.

Además, el "Tigre" evitó hablar sobre una posible llegada de Gustavo Quinteros para reemplazar a Gualberto Jara, señalando que Colo Colo necesita más un triunfo que un nuevo técnico.

"Mientras que esté Gualberto acá a cargo de nosotros, es una falta respeto hablar de otro entrenador. Somos un equipo que pasa un mal momento. Necesitamos, más que un técnico o algo que pueda llegar, un triunfo. Tenemos la oportunidad el sábado, para ganar confianza, los niveles de cada uno, que están siendo bajos", precisó.

Finalmente, también fue autocrítico con su propio rendimiento y asumió su responsabilidad como uno de los referentes en el plantel.

"En lo personal, me siento responsable, porque soy uno de los jugadores con más experiencia, lo dice mi trayectoria. En estos momentos difíciles debería dar un poco más y no lo estoy haciendo, hago la autocrítica. Es obvio que a los más grandes nos tienen que llegar las críticas", sentenció.