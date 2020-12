Carlos Caszely: Colo Colo está jugando triste, ese es el mismo problema que tiene Alexis Sánchez

Carlos Caszely, uno de los máximos ídolos de la historia de Colo Colo, se refirió al mal momento que vive el Cacique, hoy en zona de descenso directo a la Primera B, asegurando que se debe a que el equipo está jugando triste, tal como Alexis Sánchez, según indicó.

"Siempre digo que Colo Colo está jugando triste. Y ese es el problema. Lo vimos jugar triste (a Sánchez) y al jugar así no te sale todo lo que quisieras. Cuando se juega alegre, como los brasileños, te salen muchas más cosas", comenzó diciendo a Diario La Tercera.

En esa línea aseguró que "hace dos años que Colo Colo viene en una curva descendente. No se dieron cuenta y no se quieren dar cuenta, porque la mayoría de esta gente quiere puros perritos de auto al lado. No les gusta la gente como uno que les dice 'vamos por un mal camino'".

"No te llaman, no te escuchan. No se han dado cuenta de que tienen un equipo ya mayor, que quiere, pero que no puede, que han cambiado tres técnicos. Y eso le va pasando la cuenta", agregó.

Pese a esto Caszely aseguró que "Colo Colo se va a salvar por una razón muy simple: el año pasado a un equipo grande de este país (Universidad de Chile) lo salvó el estallido social. Y ahora la pandemia puede salvar a Colo Colo. No sé si se va a terminar el campeonato. Vamos a empezar a correrlo y no puede terminar más allá del 31 de enero".

Finalmente, se refirió la estadía de Marcelo Espina como director deportivo de club. "Fue un fracaso rotundo. Llega con Mario Salas de la mano, con un programa que fracasó totalmente, porque dice que iban a tener un 60 por ciento de cadetes, pero cuando traen jugadores de 37 años empiezas a dudar", sentenció.