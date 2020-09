Carlos Caszely: El único que puede salvar a Colo Colo es Claudio Borghi

El ex delantero de Colo Colo Carlos Caszely analizó la crisis que está viviendo el elenco albo y aseguró que el único que puede evitar una debacle mayor es el ex entrenador del equipo Claudio Borghi.

"Fue histórico, el equipo no mostró absolutamente nada. Le ganaron la posesión del balón, en las áreas, en la anticipación, en todo. Fue de los peores espectáculos que he visto a Colo Colo. Una de las cosas que más me llamó la atención es cómo (Gualberto Jara) hizo cambios tan tempranamente cuando dice que va a dosificar ¡Y van recién dos partidos jugados!" expresó el ex goleador en referencia al duelo ante O'Higgins.

"El único que puede salvar esta situación es Claudio Borghi. Sabe lo que es Colo Colo y entiende cómo se debe jugar, pero no lo quieren en el Monumental. Es muy difícil que un técnico cualquiera pueda resolver los serios problemas que hay", añadió el histórico artillero.

Para Caszely los grandes problemas que se dan en el cuadro albo son por culpa de los dirigentes: "El gran problema son las peleas que hay ¿Qué se puede hacer, nada. No hay posibilidades de cambio", manifestó.

"Espina es tan culpable como los demás. Es el gerente técnico y tiene que responde por los jugadores que ha traído. Es más, cuando Salas se fue, Espina debió decir 'dejo mi cargo a disposición'. Era lo más lógico, porque era su apuesta", añadió.