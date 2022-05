Carlos Caszely sobre Lizardo Garrido: Estuve con él, compartimos, reímos y lloramos

El ídolo de Colo Colo, Carlos Caszely, se refirió al estado de salud del también referente y campeón de América Lizardo Garrido, quien atraviesa una leucemia linfoblástica aguda y está en la UCI de la Clínica Alemana.

Caszely dijo en el Aeropuerto "Arturo Merino Benítez" antes de viajar con el "Cacique" a Buenos Aires: "Estuve con él. Compartimos un rato, reímos y lloramos juntos. Empezó con la quimioterapia fuerte, esperamos que tenga una pronta recuperación. Lo estamos esperando".

[Audio] Un emocionado Caszely se sumó al viaje de Colo Colo a Argentina: Es el primero que hago tras la desgracia #CooperativaContigo https://t.co/7W4WM0myeb pic.twitter.com/DNTtwsUK8C — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) May 18, 2022

También se mostró emocionado: "Voy a tratar de recrearme un poco con esta invitación que he recibido gratamente. Es el primer viaje que hago tras la desgracia (la partida de su esposa María de los Angeles Guerra)".

"Me habían invitado a Lima y a otros lados, pero no tenía deseos ni ganas de salir. Ahora me atreví, porque mi hijo también anda en Argentina de invitado por River y Boca en las divisiones inferiores, así que me juntaré con él, eso me dio un poco más de ánimo", añadió.

[Audio] Aníbal Mosa: Queremos que Carlos Caszely sea parte del club, puede ser importante #CooperativaContigo https://t.co/Y2ctqiFvE4 pic.twitter.com/bW7NakidG7 — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) May 18, 2022

Caszely irá a Argentina con la delegación "alba" para el partido de este jueves ante River Plate, a las 20:00 horas (00:00 GMT), por la Copa Libertadores.