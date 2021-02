Caszely: Paredes debió haber dicho "dejo el fútbol porque no puedo más"

El ídolo histórico de Colo Colo Carlos Caszely se refirió a la decisión del elenco albo de no renovar a varios miembros del plantel que ayer miércoles salvó la permanencia en Primera División y aseguró que la salida de Esteban Paredes llega algo tarde.

"Cuando Esteban le hizo el gol a la U y era el máximo referente hubiese dicho 'hasta luego', pero yo no estoy en la cabeza de Esteban y lo único que puedo decir ahora es que lo respeto, lo admiro y lo quiero, y porque como persona ha hecho muchas labor social. Y siento que él debió haber dicho 'señores, dejo el fútbol porque ya no puedo más' y no que me hayan echado", dijo Caszely en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

El otrora goleador del elenco albo expresó que la decisión de dejar partir a varios jugadores llega un año tarde.

"Hace un año que Colo Colo debió hacer lo que hizo hoy. El jugador debe saber cuándo retirarse", comentó Caszely, quien cree que Blanco y Negro debe tener personas que sepan de fútbol.

"Las sociedades anónimas no saben ver el fútbol y deben dejar eso en manos de quienes sí saben. A mí me encantaría aportar en Colo Colo, pero me gustaría tener autonomía para decidir en lo futbolístico", expresó.