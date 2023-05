César Fuentes: A Brayan Cortés lo conozco hace años y lo veo muy bien, enfocado

El volante de Colo Colo César Fuentes tuvo palabras sobre su compañero Brayan Cortés, quien se ha visto relegado en las últimas fechas a la suplencia por el director técnico Gustavo Quinteros, quien además vio en su reemplazo un buen nivel de Fernando De Paul.

Fuentes aseguró en conferencia de prensa en el Estadio Monumental: "A Brayan lo conozco hace años y lo veo bien, muy bien, enfocado. Los que no están jugando igual están remando para el mismo lado que todos. El equipo tiene que estar unido para demostrar lo que somos".

En lo futbolístico, el "corralero" sostuvo: "Hemos trabajado en terminar esta primera fase lo mejor posible. Si ganamos los dos partidos que quedan podemos terminar arriba y en eso estamos enfocados nosotros".

"Hicimos 60 minutos muy buenos con Boca, con Audax repetimos y creo que venimos en alza. Al que le toque jugar en estos momentos lo tiene que aprovechar", añadió.

En lo personal, valoró un nuevo rol: "El profe me ha dado la confianza para llegar más al área, un poco también por el despliegue físico. No me podía quedar solo con la faceta defensiva y lo tomo como un desafío para ser un mejor futbolista".

Finalmente, analizó el presente de Damián Pizarro, delantero de 18 años que se ganó el puesto de centrodelantero en el "Cacique", pero que solo ha podido anotar un gol en siete partidos.

"Todos le damos la confianza a Damián, sabemos las armas que tiene. Esa tranquilidad para definir se la va a dar el tiempo, nosotros nos encargamos de tranquilizarlo porque los goles van a llegar y seguramente de ahí no parará más", cerró.

Los "albos" enfrentarán este sábado a las 18:00 horas (22:00 GMT) a Unión Española en el Estadio Santa Laura.