César Fuentes ya piensa en el clásico con la UC: Estamos más maduros, iremos con todo

El mediocampista de Colo Colo César Fuentes ya piensa en el clàsico ante Universidad Católica y aseguró que irán por los tres puntos, pese a que este domingo tienen la revancha contra Palestino por los cuartos de final de la Copa Chile (fue 3-2 en la ida).

Fuentes dijo en conferencia de prensa que "será un bonito partido con Católica, estamos en una etapa diferente y más madura. Iremos con todo a buscar los tres puntos, como en cada cancha que nos toque jugar".

El volante también fue consultado si son candidatos al Campeonato Nacional y la Copa Chile: "Eso no podemos decirlo nosotros, estamos concentrados en nuestro juego. A principio de temporada nos ponemos esos objetivos, ganar el torneo y la Copa Chile, que nos falta un partido (para avanzar a semifinales) e iremos a ganar".

También se refirió a Bruno Barticciotto, quien le marcó un gol a los "albos" en la ida con los "árabes": "Alcancé solo a entrenar un par de veces con él en Católica. Es un buen jugador y solo palabras buenas para él".

En relación al regreso del público a los estadios, señaló que "a cualquier jugador le emociona volver a sentir el apoyo de la hinchada. Siempre vamos a tener ganas de que vuelva la gente a los estadios, ojalá se pueda dar".

"Estoy muy agradecido de los hinchas que me demuestran siempre su cariño, creo que me lo he ganado en cancha. Uno siempre quiere estar acá, en un equipo grande", dijo.

Finalmente habló sobre su relación con Leonardo Gil: "Con Leo tenemos una gran amistad. Así como con él, el equipo está muy unido, todos están aportando su granito de arena desde el lugar que les toca".