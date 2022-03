Christian Santos: Debo tener paciencia, porque estoy convencido de que llegarán los goles

El delantero venezolano de Colo Colo, Christian Santos, mostró su confianza en que pronto llegará su mejor versión y que comenzará a marcar goles con el cuadro albo.

En diálogo con Las Últimas Noticias, el jugador explicó que no fue una ambientación fácil: "Si hablamos de lo futbolístico, todo tiene su proceso. Llegué casi al terminar la temporada y me tocó hacer tres cuarentenas en dos meses, prácticamente pasé 30 días encerrado. Pero bueno, me recuperé en las vacaciones, en la pretemporada me fue bastante bien, aunque tuve una molestia en el gemelo. Hice bastante trabajo con peses, más enfocado en el tren interior. De momento he jugado pocos partidos en el campeonato, más juego en los amistosos y ahí siempre marco goles, ahí voy agarrando más confianza y más ritmo", dijo el nacido en Ciudad Guayana.

Respecto a su nivel, el caribeño explicó que "quiero devolver esa confianza al cuerpo técnico y a la afición. Sé que se van a dar las situaciones y voy a marcar goles. Ahora mismo debo tener un poco de paciencia, y trabajar, estoy convencido de que se va a dar".

"El cabezazo es mi fuerte. Yo creo que es un tema de ir conociéndose con los compañeros, se necesita tiempo, pero creo que poco a poco ellos se están dando cuenta. Y en los entrenamientos cada vez que me centran un balón, termina en gol. Lo único que falta es que eso se vaya dando en los partidos", añadió.